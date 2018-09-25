В Киеве заявили, что близки к компромиссу с Россией по вопросу миротворцев

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук заявил, что власти Украины и РФ близки к компромиссу по вопросу введения миротворческой миссии ООН в зону конфликта на юго-востоке страны.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

"Украина поставила условие, кто не может принимать участие в миротворческом контингенте (В Донбассе – ред.). Но там предварительно найден компромисс. Россия (выступает – ред.), чтобы не было НАТО, а мы – чтобы не было стран ОДКБ. В принципе, там найден более-менее компромисс. Он, правда, еще достаточно предварительный", — заявил Марчук во вторник журналистам.

При этом он не привел других подробностей.

Марчук считает, что миротворческая миссия в Донбассе может начаться не ранее, чем через 10 месяцев. "Если на этой сессии (Генассамблеи ООН – ред.) будет принято решение о направлении (миротворцев – ред.), то де-факто миротворцы, по моему опыту, могут прибыть на Украину месяцев через 10, а может и позднее", — сказал Марчук.

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