В ЛНР прокомментировали слова Ющенко о жителях Донбасса

ЛУГАНСК, 25 сен — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник призвал бывшего президента Украины Виктора Ющенко быть аккуратнее с инициативой о лишении жителей Донбасса права голосовать на выборах.

Ранее Ющенко в эфире "112 Украина" сравнил жителей Донбасса и гитлеровской Германии и назвал их жертвами "пропаганды". По мнению Ющенко, с 2014 года самосознание населения Донбасса изменилось настолько, что проведение каких-либо выборов под эгидой киевских властей в ближайшее время не имеет смысла.

"Ющенко нужно быть аккуратнее с инициативами по ограничению гражданских и политических прав граждан. Это предложение можно будет применить потом против населения, поддержавшего госпереворот в Киеве и сделать это именно по предложению Ющенко", — сказал Мирошник.

Он подчеркнул, что само высказывание "самого провального президента Украины" — это проявление "страха перед инакомыслием", которое, по мнению Ющенко, "нужно исправлять лишением прав, а лучше фильтрационными или концентрационными лагерями, по опыту нацистской Германии". Мирошник подчеркнул, что Ющенко сделал много для "раскола Украины по национальному и языковому признаку".

"Да и о "жертвах пропаганды" и нацистской Германии Виктор Ющенко знает достаточно много, ведь именно там в плену его "папа пристрастился к хорошему кофе", — добавил Мирошник.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.