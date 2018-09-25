США похоронили договор о запрещении ядерных испытаний, заявили в МИД

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Говорить о всеобъемлющем разоружении при подготовке США ядерных полигонов нельзя, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"США в этом году похоронили этот договор (о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний), потому что он не может вступить в силу без ратификации в Вашингтоне, а они были инициаторами. Более того, США объявили о том, что они сейчас будут готовить свои ядерные полигоны для возможного ускоренного возобновления ядерных испытаний", — заявил Ермаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

"Это величайшая проблема для всей системы контроля над вооружениями. В такой ситуации о каком-то разоружении как-то неприлично говорить. О каком можно разоружении говорить, если такая мощная держава, как США, отказывается даже вести работу по ратификации", — добавил он.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году президент Барак Обама заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.