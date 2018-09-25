Грузия при поддержке США подрывает договор по открытому небу, заявили в МИД

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Грузия при поддержке США подрывает многосторонний договор по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел России Владимир Ермаков в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Мяч сейчас точно на стороне наших грузинских коллег и тех государств, включая США, которые позволили им так себя вести. Потому что Грузия в одностороннем порядке никогда бы не осмелилась так себя вести. Только ощущая за собой если не молчаливую поддержку, то согласие, они так, к сожалению, повели себя и подрывают и этот важный многосторонний договор", – сказал Ермаков.

При этом он отметил, что Россия пошла на компромисс и закрыла глаза на грубейшее нарушение договора со стороны Грузии, которая, будучи членом договора, отказалась принимать полёты российских наблюдателей.

"Что касается полётов, то мы надеемся, что они будут продолжены", – добавил Ермаков.

Ранее сообщалось, что США заблокировали допуск нового российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам по Договору открытого неба без объяснения причины, однако затем госдепартамент заявил, что для одобрения новой камеры требуется время для дополнительных консультаций со специалистами. В рамках реализации Договора по открытому небу со 2 по 11 сентября Россия провела мероприятие по международному освидетельствованию нового типа российского самолета наблюдения Ту-214ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060. Всего в освидетельствовании приняли участие 72 эксперта из 23 государств-участников договора, которые подтвердили полное соответствие самолета наблюдения Ту-214ОН требованиям и ограничениям договора.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, который ограничивает финансирование ряда работ по выполнению договора по открытому небу. Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал это "путем к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. Как правило, полеты России и стран НАТО проводятся на взаимной основе.