"Украинское быдло": Ницой устроила скандал из-за "русской попсы"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинская детская писательница Лариса Ницой назвала "быдлом" соотечественников, слушающих российскую музыку.

Она рассказала, как добиралась до Львова с водителем, который на протяжении всего пути включал "русскую попсу". Несмотря на то, что остальные пассажиры были не против музыкального сопровождения, националистка устроила мужчине скандал.

Писательница прочитала ему нотации о том, чем опасна вся российская культура, из-за которой Украина якобы лишилась собственной. Пытаясь отделаться от разгневанной женщины, водитель заявил, что он не имеет к этой ситуации никакого отношения, и посоветовал ей разобраться непосредственно с исполнителями песен. После этого писательница потребовала высадить ее из машины, а до пункта назначения добралась на такси.

"Сколько же таких тупых украинцев носит украинская земля! И это все украинской быдло, которое говорит на украинском", — заключила Ницой, комментируя поездку в своем аккаунте Facebook.

Лариса Ницой известна своими провокационными высказываниями. Так, в феврале ее возмущение вызвали говорящие по-русски киевляне, а в июне она устроила скандал, услышав русскую речь в здании СБУ.