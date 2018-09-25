Премьер Новой Зеландии приехала на сессию ГА ООН с трехмесячной дочкой

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Трехмесячная дочка премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн приехала со своей мамой на сессию Генеральной ассамблеи ООН, сообщает новозеландский портал Newshub.
"Это было очень практичное решение. На самом деле, Неве находится рядом со мной большую часть времени в Новой Зеландии", — приводит Newshub слова Ардерн.
По данным портала, премьер в понедельник выступила с речью на саммите мира имени Нельсона Манделы в рамках ГА ООН. Ее партнер Кларк Гейфорд и дочка присутствовали на выступлении вместе с ней. Гейфорд опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию бейджа участника конференции Неве.
Как сообщает портал, поездка на Генассамблею стала первым заграничным путешествием для малышки. Ей не удалось присоединиться к маме в ее недавней проездке на Науру.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в июне этого года родила дочь. Она ушла в декретный отпуск и вернулась из него спустя шесть недель. На время отсутствия Ардерн обязанности премьера исполнял ее заместитель Уинстон Питерс.