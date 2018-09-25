У США есть три тысячи тонн боевых компонентов химоружия, заявили в МИД

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. США до сих пор не уничтожили запасы химического оружия и располагают примерно 3 тысячами тонн боевых компонентов химоружия, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

В ходе пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" он отметил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) — одна из наиболее успешных структур в области разоружения за всю мировую историю, техническая задача которой состоит в содействии в химическом разоружении.

"В сентябре прошлого года мы завершили нашу программу ликвидации химического оружия, подтверждено на уровне ОЗХО. Это величайшее событие в области разоружения вообще за всю историю. Сорок тысяч тонн боевых тонн боевых отравляющих веществ со времен СССР было уничтожено РФ", — заявил Ермаков.

Он отметил, что ОЗХО содействовало и в уничтожении российского химического арсенала, а порядка 20 западных стран помогали России деньгами и технологиями.

"ОЗХО должна заниматься и уничтожением химического оружия на территории США, которые почему-то до сих пор это не сделали. Возникает вопрос — почему? Почему у США порядка трех тысяч тонн опаснейших боевых отравляющих компонентов химического оружия до сих пор находится, а эта страна — инициатор конвенции?" — добавил Ермаков.

Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО, 1993, действует с 1997 года) предполагает ликвидацию существующего химического оружия (наибольшие запасы были у России) и запрещает его производство впредь. Конвенция объединяет все страны мира, кроме шести африканских и азиатских государств (из близких к Европе это Египет и Израиль). За исполнением договора следит Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).