На Украине возбудили дело после взрыва миномета "Молот"

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Двое военных пострадали в результате взрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Ранее агентство УНН со ссылкой на источник передавало, что три человека пострадали из-за взрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей на Украине.

"Военная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области… Установлено, что 23 сентября 2018 года около 21.00 (совпадает с мск — ред.) на позициях одной из воинских частей на территории Донецкой области произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате двое военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил обращения с оружием, повлекшее телесные повреждения нескольких человек". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители уже провели осмотр места происшествия и изъяли необходимые вещи, предметы и документы.

В июле Минобороны Украины сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета трое военных погибли и девять получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Использование минометов "Молот" после ЧП было приостановлено. Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу образцов металла ствола миномета.