МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В МИДе прокомментировали работу экспертов Пентагона с биологическими материалами в Грузии и заявили, что США, по сути, ставят эксперименты над людьми.

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" сообщил, что российские дипломаты заявляли американским коллегам, что не позволят военным биологам из США делать "непонятно что" на российских границах.

"То, что сейчас происходит в Грузии, по нашей оценке, — это работа американского военного ведомства на грузинской территории с биологическим материалом, использование нашего соседа, наших грузинских коллег, партнеров, как подопытных кроликов", — добавил он.

Ермаков отметил, что доступа в определенные помещения нет даже у грузинских специалистов, а "материалы туда доставляются из США диппочтой".

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть реальную деятельность подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями. В МИД заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения от США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.