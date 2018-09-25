МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В МИДе прокомментировали работу экспертов Пентагона с биологическими материалами в Грузии и заявили, что США, по сути, ставят эксперименты над людьми.
"То, что сейчас происходит в Грузии, по нашей оценке, — это работа американского военного ведомства на грузинской территории с биологическим материалом, использование нашего соседа, наших грузинских коллег, партнеров, как подопытных кроликов", — добавил он.
Ермаков отметил, что доступа в определенные помещения нет даже у грузинских специалистов, а "материалы туда доставляются из США диппочтой".
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть реальную деятельность подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями. В МИД заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения от США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.