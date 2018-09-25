ГП Украины приостановила получения данных с телефона главреда "Схем"

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины приостановила процедуру получения информации с телефона главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой, ведомство приняло во внимание решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщил во вторник официальный представитель генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Ранее Седлецкая заявила, что Европейский суд по правам человека запретил украинским властям доступ к любым данным в ее телефоне.

По словам Лысенко, уполномоченный по делам ЕСПЧ передал Генпрокуратуре письмо, в котором сообщается о применении по делу "Седлецкая против Украины" временной меры в интересах сторон и для осуществления надлежащего производства по делу.

"Согласно указанному письму, с 18 сентября 2018 года органы государственной власти Украины обязаны воздержаться от доступа к любым сведениям, указанным в решении Печерского районного суда города Киева от 27 августа 2018 года в отношении Наталии Седлецкой. Учитывая то, что эта мера применена ЕСПЧ на период с 18 сентября по 18 октября 2018 года, Генеральной прокуратурой Украины остановлена процедура получения информации о геолокации мобильного телефона, принадлежащего Седлецкой", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что данное решение ЕСПЧ не является окончательным по делу "Седлецкая против Украины". "Генеральная прокуратура Украины будет предоставлять исчерпывающую информацию, необходимую суду для принятия объективного решения по указанному выше делу", — добавил Лысенко.

Ранее украинские журналисты заявили, что Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к телефонным разговорам, смс-переписке и местонахождению телефона главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой за 17 месяцев в рамках дела о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником. Позже Генпрокуратура отвергла обвинения в давлении на Седлецкую.

Сайт "Громадске ТВ" ("Общественное ТВ") сообщил, что суд в Киеве разрешил отследить местонахождение телефона журналистки Седлецкой за предыдущие 1,5 года, но запретил использовать любую другую информацию с ее телефона.