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ГП Украины приостановила получения данных с телефона главреда "Схем"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2018 (314)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фотоЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины приостановила процедуру получения информации с телефона главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой, ведомство приняло во внимание решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщил во вторник официальный представитель генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Юрий Луценко. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Ранее Седлецкая заявила, что Европейский суд по правам человека запретил украинским властям доступ к любым данным в ее телефоне.

По словам Лысенко, уполномоченный по делам ЕСПЧ передал Генпрокуратуре письмо, в котором сообщается о применении по делу "Седлецкая против Украины" временной меры в интересах сторон и для осуществления надлежащего производства по делу.

"Согласно указанному письму, с 18 сентября 2018 года органы государственной власти Украины обязаны воздержаться от доступа к любым сведениям, указанным в решении Печерского районного суда города Киева от 27 августа 2018 года в отношении Наталии Седлецкой. Учитывая то, что эта мера применена ЕСПЧ на период с 18 сентября по 18 октября 2018 года, Генеральной прокуратурой Украины остановлена процедура получения информации о геолокации мобильного телефона, принадлежащего Седлецкой", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Сотрудники полиции у здания генеральной прокуратуры Украины во время акции протеста. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Он сообщил, что данное решение ЕСПЧ не является окончательным по делу "Седлецкая против Украины". "Генеральная прокуратура Украины будет предоставлять исчерпывающую информацию, необходимую суду для принятия объективного решения по указанному выше делу", — добавил Лысенко.

Ранее украинские журналисты заявили, что Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к телефонным разговорам, смс-переписке и местонахождению телефона главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой за 17 месяцев в рамках дела о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником. Позже Генпрокуратура отвергла обвинения в давлении на Седлецкую.

Сайт "Громадске ТВ" ("Общественное ТВ") сообщил, что суд в Киеве разрешил отследить местонахождение телефона журналистки Седлецкой за предыдущие 1,5 года, но запретил использовать любую другую информацию с ее телефона.

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