В ДНР заявление Ющенко о жителях Донбасса назвали "новостью из зазеркалья"

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Сравнение бывшим президентом Украины Виктором Ющенко жителей Донбасса с населением гитлеровской Германии воспринимается в самопровозглашенной Донецкой народной республике не иначе как "новость из зазеркалья", считает председатель комитета Народного совета ДНР по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидевка.
"Сравнение Виктором Ющенко жителей Донбасса с населением гитлеровской Германии дончане восприняли как новость из зазеркалья или же виртуальной реальности, где все белое называют черным", — заявил РИА Новости Бидевка.
Он напомнил, что это на подконтрольной Киеву территории, а не в Донбассе, на законодательном уровне запретили знамя победы и обучение на русском языке.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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