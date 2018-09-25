Россия и США проведут консультации по СНВ в Женеве

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Представители Москвы и Вашингтона проведут через две недели консультации в рамках двусторонней консультативной комиссии (ДКК) по договору СНВ в Женеве, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"Мы сейчас ведем с нашими американскими партнерами серьезную работу, чтобы снять эту проблему внутри договора… Через пару недель соберемся в Женеве на ДКК — это комиссия, которая работает в рамках договора, будем все это обсуждать", — добавил он.
"Абсолютно реально выти на договоренность о продлении, если будет на то политическая воля с американской стороны", — подчеркнул Ермаков.