Россия и США проведут консультации по СНВ в Женеве

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Представители Москвы и Вашингтона проведут через две недели консультации в рамках двусторонней консультативной комиссии (ДКК) по договору СНВ в Женеве, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Когда задают вопрос о продлении, готова ли Россия — конечно, готова вести диалог о продлении договора еще на пять лет, как там это прописано. Но мы не можем продлевать договор, который не выполняется", — заявил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

"Мы сейчас ведем с нашими американскими партнерами серьезную работу, чтобы снять эту проблему внутри договора… Через пару недель соберемся в Женеве на ДКК — это комиссия, которая работает в рамках договора, будем все это обсуждать", — добавил он.

"Абсолютно реально выти на договоренность о продлении, если будет на то политическая воля с американской стороны", — подчеркнул Ермаков.