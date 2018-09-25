Главу "Нафтогаза" оштрафовали на 60 долларов

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева оштрафовал на 1,7 тысячи гривен (60 долларов) главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева за отказ сообщить депутату Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Сергею Власенко, кто из сотрудников компании получил премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Ранее наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать сотрудников компании более чем на 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Премьер Украины Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет компании с просьбой пересмотреть размер премий сотрудников. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело по факту назначения наблюдательным советом премий. Аудит "Нафтогаза" намерена также провести Счетная палата.

Как следует из материалов суда, которые есть в распоряжении агентства "Украинские новости", в августе аппарат Рады составил протокол о привлечении Коболева к ответственности в связи с тем, что он предоставил неполный ответ на депутатский запрос депутата Власенко.

По данным издания, суд установил, что в ответе Коболев не предоставил запрашиваемую информацию на вопросы о правовом основании для выплаты премий, а также о списке лиц, которым правление "Нафтогаза" решило выплатить премии за победу над "Газпромом".

В связи с этим суд признал Коболева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 188-19 (невыполнение законных требований депутата) Кодекса об административных правонарушениях, и наложил на него штраф в пользу государства в размере 1 700 гривен, сообщает агентство. Также по решению суда Коболев должен возместить судебный сбор в размере 352 гривен (12,4 доллара).

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.