Минск стремится сотрудничать и с Западом, и с Востоком, заявил Лукашенко

МИНСК, 25 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не делает выбора между Востоком и Западом, а стремится выстраивать со всеми странами равноправные отношения без давления и двойных стандартов.

"Мы не делаем выбор между Востоком и Западом. Стремимся выстраивать со всеми партнерами без исключений равноправные политические, взаимовыгодные экономические отношения. Нацелены на диалог без давления и принуждения, двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела суверенных государств", — сказал Лукашенко во вторник в Минске, принимая верительные грамоты у послов ряда государств.

По его словам, "Беларусь — европейское государство, которое ценит свой суверенитет и последовательно реализует миролюбивую многовекторную внешнюю политику".

"Наши подходы хорошо известны. Белорусы привержены свободе и независимости, единству и согласию, созиданию и прогрессу", — сказал Лукашенко.

Он заявил, что Белоруссия "как убежденный противник конфронтации и донор безопасности в регионе выступает за решение конфликтов исключительно мирным путем". "Мы настойчиво работаем над расширением круга своих единомышленников. Лишь объединив усилия в данном направлении, можно обеспечить нормальное, комфортное сосуществование государств и долгожданное спокойствие", — добавил белорусский лидер.

По его словам, именно этой логикой руководствовались в Минске, когда предложили начать новую широкую дискуссию по проблеме европейской и международной безопасности. "Она, по аналогии с "Хельсинки" (хельсинкский процесс, приведший к созданию ОБСЕ — ред.), призвана содействовать разрешению накопившихся противоречий между государствами на обширном пространстве Евроатлантики и Евразии", — подчеркнул Лукашенко.