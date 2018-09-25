Российский посол рассказал об обострении ситуации в Афганистане

КАБУЛ, 25 сен — РИА Новости, Евгений Орел. Потенциал террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) в Афганистане по-прежнему сохраняется, ситуация в стране за последнее время резко обострилась, заявил в интервью РИА Новости посол России в Афганистане Александр Мантыцкий.

"В последнее время ситуация в Афганистане резко обострилась. Практически ежедневно проходят боестолкновения, в которых гибнет очень много афганских полицейских, военнослужащих, сотрудников афганских сил национальной безопасности", — рассказал посол.

Он отметил, что ухудшение обстановки в стране связано, в том числе, с присутствием террористов ИГ*.

"Вся ситуация показывает, что ИГИЛ* продолжает сохранять присутствие здесь, и оно отмечается серьезными, резонансными террористическими актами. Один из них произошел недавно в Кабуле — террористы подорвали спортивную школу, в результате чего было много погибших. То же самое происходит и в других городах. Это говорит о том, что потенциал ИГИЛ* сохраняется", — отметил Мантыцкий.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"* (запрещено в РФ), которое, согласно последним данным, контролирует около 50% от общей территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка ИГ*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

*Террористическая организация, запрещенная в России