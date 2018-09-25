МУРМАНСК, 25 сен – РИА Новости. Судовые документы на теплоход "Заполярье", которое, по информации международной федерации транспортных рабочих (ITF), задержано в порту Мотриль в Испании, находятся в процессе оформления Российским морским регистром судоходства, сообщили РИА Новости в пресс-службе мурманского морского пароходства, которому принадлежит судно.

"Теплоход "Заполярье" стоит у причала в порту Мотриль, у экипажа есть возможность беспрепятственного выхода на берег. Судовые документы находятся в процессе оформления Российским морским регистром судоходства. На 25.09.2018 года запланирована бункеровка судна. На судне имеются достаточные запасы провизии, пресной воды", — сообщили в пароходстве. Кроме того, в компании отметили, что задолженности по зарплате морякам нет.

Ранее координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Испании Лус Бас сообщил, что судно "Заполярье", принадлежащее "Мурманскому морскому пароходству", задержано в испанском порту Мотриль. По данным федерации, "Заполярье" находилось у берегов Сеуты (испанский анклав на севере Африки, граница с Марокко) с 1 июля, куда оно прибыло на дозаправку из Таррагоны (Каталония), где загрузило 22 тонны технической соли для дорог, и намеревалось направиться в британский Тис. Однако из-за возникших у судовладельца финансовых проблем и отсутствия топлива "Заполярье" так и не смогло продолжить путь. Кроме того, у судна месяц назад истекли документы, "Заполярье" было направлено в порт Мотриля.

В пароходстве подтвердили, что несколько судов ОАО "ММП" находятся за пределами РФ в связи с выполнением рейса, ожидая продолжение рейса, ремонта или в процессе ремонта, в том числе в процессе урегулирования вопросов с контрагентами.

"ОАО "ММП" делает все возможное для обеспечения нормальной работы судов и пребывания экипажей на борту. Экипажи судов обеспечиваются в соответствии с заявками продуктами питания и всем необходимым в достаточном объеме для нормальной жизнедеятельности и безопасной эксплуатации судна. Угрозы жизни и здоровью экипажей, безопасности мореплавания и окружающей среды нет", — отметили в компании.

Это не единственное судно Мурманского пароходства, которое вынужденно стоит в Испании. "Северная земля" находится в порту Авилеса (Астурия) c 18 мая — оно было арестовано в связи с судебным иском Гибралтара за неуплату 200 тысяч евро за дозаправку судна. Долг владельца растет, поскольку каждый день пребывания в порту обходится в 1,26 тысячи евро.

ОАО "Мурманское морское пароходство", несколько судов которого, по информации российского профсоюза моряков, находятся под арестом за границей, и в отношении которого СК возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты, заявляет, что испытывает финансовые трудности, однако опровергает то, что компания находится в стадии банкротства.