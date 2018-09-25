Министр экономики Франции выступил против приема новых мигрантов с Aquarius

ПАРИЖ, 25 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция должна сказать "нет" в ответ на просьбу о разрешении швартовки судна с мигрантами Aquarius к берегам Марселя, заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

Накануне французская НПО SOS Mediterranee попросила власти Франции в исключительном порядке разрешить судну Aquarius зайти в порт Марселя и высадить имеющихся на борту 58 мигрантов, спасенных в водах Средиземноморья.

"Это президент республики, премьер-министр или глава МВД, кто принимает решение. Я говорю вам свое мнение. Я полагаю, что в вопросе мигрантов надо быть жестким и ясным: уважать европейские правила, принимать тех, кто нуждается в убежище и подвергается угрозам в своей стране …, и говорить "нет" экономической миграции", — сказал министр в эфире телеканала BFMTV.

Он отметил, что сейчас "Франция говорит "нет" в ответ на просьбу французских НПО, связанную с Aquarius.

В свою очередь министр госслужбы и госбюджета Франции Жерар Дарманен в эфире радиостанции Francce Inter заявил, что "поскольку Aquarius ближе к Мальте, его и должна принимать Мальта".

В июне ситуация с Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, мигрантов согласилась принять Испания. Часть людей пересадили на два итальянских корабля — патрульный корабль Dattilo и сторожевой корабль Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня, преодолев 700 морских миль.

Позднее ряд европейских стран, в том числе и Франция договорились принять мигрантов с судна. В конце августа министр внутренних дел Франции Жерар Коллон поприветствовал прибывших в страну 59 мигрантов, находившихся на борту Aquarius.