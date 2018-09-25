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Более 87% южнокорейцев поддерживают ответный визит Ким Чен Ына в Сеул

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© AP Photo / Korea Summit Press PoolЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018
© AP Photo / Korea Summit Press Pool

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Около 87,4% жителей Республики Корея поддерживают ответный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул после состоявшейся на прошлой неделе поездки южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Пхеньян, показали данные опроса, проведенного компанией Hankook Research для телеканала KBS.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН. 24 сентября 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Мун Чжэ Ин передал Трампу послание от Ким Чен Ына
Против визита северокорейского лидера в Южную Корею высказались 10,3% опрошенных.

Также абсолютное большинство респондентов — 83,4% — позитивно оценили итоги третьей встречи лидеров Северной и Южной Кореи. С негативной оценкой выступили только 12,3% опрошенных.

Согласно результатам исследования, 55% жителей Южной Кореи верят, что денуклеаризация на Корейском полуострове будет происходить согласно заявлению лидеров двух стран. Больше всего в возможности ядерного разоружения уверены респонденты в возрасте от 40 до 49 лет (69,7% в этой возрастной группе). Больше всего сомнений в возможности денуклеаризации высказали участники исследования в возрасте 19-29 лет. Их мнения разделились почти поровну: 49,2% уверены, что ядерного оружия на полуострове не будет, 48,7% считают, что избавиться от него не удастся.

Более половины респондентов (58,8%) назвали межкорейские отношения сферой политики, в которой администрация Мун Чжэ Ина добилась наибольших успехов.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и пррезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в Пхеньяне
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
Мун Чжэ Ин в КНДР: осетры, лапша, восхождение в горы и грибы в подарок
Опрос проводился 21-22 сентября среди тысячи человек. Максимальная статистическая погрешность составила 3,1 процентного пункта.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил с 18 по 20 сентября КНДР, где провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин пригласил Ким Чен Ына в Сеул в ближайшее время, это предложение было принято.

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