Более 87% южнокорейцев поддерживают ответный визит Ким Чен Ына в Сеул

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Около 87,4% жителей Республики Корея поддерживают ответный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул после состоявшейся на прошлой неделе поездки южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Пхеньян, показали данные опроса, проведенного компанией Hankook Research для телеканала KBS.

Против визита северокорейского лидера в Южную Корею высказались 10,3% опрошенных.

Также абсолютное большинство респондентов — 83,4% — позитивно оценили итоги третьей встречи лидеров Северной и Южной Кореи. С негативной оценкой выступили только 12,3% опрошенных.

Согласно результатам исследования, 55% жителей Южной Кореи верят, что денуклеаризация на Корейском полуострове будет происходить согласно заявлению лидеров двух стран. Больше всего в возможности ядерного разоружения уверены респонденты в возрасте от 40 до 49 лет (69,7% в этой возрастной группе). Больше всего сомнений в возможности денуклеаризации высказали участники исследования в возрасте 19-29 лет. Их мнения разделились почти поровну: 49,2% уверены, что ядерного оружия на полуострове не будет, 48,7% считают, что избавиться от него не удастся.

Более половины респондентов (58,8%) назвали межкорейские отношения сферой политики, в которой администрация Мун Чжэ Ина добилась наибольших успехов.

Опрос проводился 21-22 сентября среди тысячи человек. Максимальная статистическая погрешность составила 3,1 процентного пункта.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил с 18 по 20 сентября КНДР, где провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин пригласил Ким Чен Ына в Сеул в ближайшее время, это предложение было принято.