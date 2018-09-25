Рособоронэкспорт представит более 300 образцов вооружений в Маниле

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия впервые примет участие в филиппинской оружейной выставке ADAS, в ходе которой российский спецэкспортер Рособоронэкспорт представит более 300 образцов современных российских вооружений и проведет ряд переговоров с партнёрами из стран Юго-Восточной Азии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе РОЭ.

Выставка и конференция по обороне и безопасности ADAS-2018 пройдет с 26 по 28 сентября в Маниле. Ожидается, что в ней примут участие около 145 военно-промышленных компаний из 54 стран мира.

"В регионе есть ряд наших традиционных партнеров. В последнее время появляются новые заказчики, в том числе и Филиппины, военно-техническое сотрудничество с которыми у России установилось совсем недавно. Региональный рынок продукции военного назначения отличается очень высокой конкуренцией, и мы успешно действуем в этих условиях, даже несмотря на попытки ряда стран применять недозволенные в нормальной бизнес-среде приемы", – приводятся в сообщении слова гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева.

На филиппинском оружейном салоне РОЭ выступает организатором единой российской экспозиции, на которой будут представлены более 300 образцов вооружения и военной техники российского производства для всех видов вооруженных сил.

Посетители ADAS-2018 смогут ознакомиться с возможностями таких перспективных российских боевых самолётов как истребители Су-35 и Су-30СМЭ и учебно-боевой самолет Як-130. Среди представителей сухопутных войск стран региона профессиональный интерес вызовут новые образцы стрелкового оружия, в частности, автоматы Калашникова "сотой" серии и бронетанковая техника, например, боевая машина пехоты БМП-3 и бронетранспортер БТ-3Ф.

Для военно-морских сил на стенде РОЭ представлены большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636, фрегат "Гепард-3.9" и катера различного предназначения.