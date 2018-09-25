В Бразилии новорожденная девочка выжила после семи укусов скорпиона

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Бразилии новорожденная девочка выжила после семи укусов смертельно опасного скорпиона, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в штате Баия на востоке страны. Мать после купания дочери надела на нее подгузник, не заметив, что в него пробрался скорпион. Девочка начала задыхаться, и женщина немедленно повезла ее в больницу, заподозрив рефлюкс.

При осмотре врачи обнаружили скорпиона, укусившего младенца в область пупка семь раз. Ребенку немедленно вкололи шесть доз противоядия, однако шансы на выживание были чрезвычайно низкими.

Тем не менее после нескольких дней в реанимации малышка полностью поправилась. По словам медиков, ребенка спасли только благодаря тому, что противоядие ввели в течение двух часов после укуса.