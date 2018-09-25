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Адвокат назвал причину задержания россиянина в Осло

(обновлено: 10:54 25.09.2018)
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкПанорама норвежского города Осло. Архивное фотоПанорама норвежского города Осло. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МУРМАНСК, 25 сен — РИА Новости. Спецслужбы Норвегии подозревают, что задержанный в Осло россиянин Михаил Бочкарев мог собирать данные через беспроводные сети и сети в здании норвежского парламента, сообщило издание VG со ссылкой на адвоката россиянина Бендика Фальк-Куслунга.

Здание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости
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"Подозрения полицейской службы безопасности (PST) касаются сбора данных через беспроводные сигналы и сети в здании Стуртинга. Он отрицает, что совершал подобные действия", — сказал Фальк-Куслунг, который представляет интересы 51-летнего сотрудника аппарата Совета Федерации РФ вместе с адвокатом Хеге Аакре.

Издание приводит мнение эксперта в области IT-безопасности в компании Netsecurity Криса Дале. Он считает, что существует ряд причин, по которым принтеры могут использоваться в качестве объектов шпионажа. "Наиболее серьезная причина — это то, что в этих устройствах есть жесткие диски, на которых хранятся все используемые документы", — поясняет издание.

"Документы могут храниться по нескольку лет", — пояснил эксперт, который полагает, что обладая определенными умениями и флеш-накопителем, любой может отправить эти данные куда угодно. Кроме того, по мнению Дале, злоумышленники могут также использовать программное обеспечение принтеров, после чего устройства могут быть использованы в качестве серверов.

Руки в наручниках. Архивное фото
© Fotolia / ctpaep
Арестованный в Норвегии россиянин назвал обвинения недоразумением
Сразу после задержания россиянина журналисты VG обратили внимание на то, что на девяти принтерах в коридорах Стуртинга появились надписи "Очень важно. Не использовать". VG выяснило, что эти устройства фигурируют в деле задержанного россиянина. Принтеры расположены в коридорах, и каждый при желании может ими воспользоваться.

Кроме того, эксперты из Управления национальной безопасности Норвегии (NSM) пытаются выяснить, мог ли Бочкарев оставить в парламенте подслушивающие устройства.

В понедельник МИД РФ заявил протест в связи с задержанием в аэропорту города Осло и помещением под арест российского гражданина Михаила Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности".

Как сообщают норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темой которого был обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы. Адвокат подтвердила, что россиянин предоставил полицейским доступ ко всем своим электронным устройствам.

По данным норвежского информационного агентства NTB, мужчину задержали после семинара в парламенте Норвегии в пятницу, когда он находился в аэропорту Осло. Решение о его заключении под стражу принял суд Осло в субботу. В полиции безопасности Норвегии РИА Новости подтвердили арест гражданина РФ, однако каких-либо других подробностей давать не стали. В посольстве РФ в Норвегии считают, что задержание и последующий арест "носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом". По словам адвоката, россиянин намерен обжаловать свое задержание.

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