Адвокат назвал причину задержания россиянина в Осло

МУРМАНСК, 25 сен — РИА Новости. Спецслужбы Норвегии подозревают, что задержанный в Осло россиянин Михаил Бочкарев мог собирать данные через беспроводные сети и сети в здании норвежского парламента, сообщило издание VG со ссылкой на адвоката россиянина Бендика Фальк-Куслунга.
Издание приводит мнение эксперта в области IT-безопасности в компании Netsecurity Криса Дале. Он считает, что существует ряд причин, по которым принтеры могут использоваться в качестве объектов шпионажа. "Наиболее серьезная причина — это то, что в этих устройствах есть жесткие диски, на которых хранятся все используемые документы", — поясняет издание.
"Документы могут храниться по нескольку лет", — пояснил эксперт, который полагает, что обладая определенными умениями и флеш-накопителем, любой может отправить эти данные куда угодно. Кроме того, по мнению Дале, злоумышленники могут также использовать программное обеспечение принтеров, после чего устройства могут быть использованы в качестве серверов.
Кроме того, эксперты из Управления национальной безопасности Норвегии (NSM) пытаются выяснить, мог ли Бочкарев оставить в парламенте подслушивающие устройства.
В понедельник МИД РФ заявил протест в связи с задержанием в аэропорту города Осло и помещением под арест российского гражданина Михаила Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности".
Как сообщают норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темой которого был обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы. Адвокат подтвердила, что россиянин предоставил полицейским доступ ко всем своим электронным устройствам.
По данным норвежского информационного агентства NTB, мужчину задержали после семинара в парламенте Норвегии в пятницу, когда он находился в аэропорту Осло. Решение о его заключении под стражу принял суд Осло в субботу. В полиции безопасности Норвегии РИА Новости подтвердили арест гражданина РФ, однако каких-либо других подробностей давать не стали. В посольстве РФ в Норвегии считают, что задержание и последующий арест "носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом". По словам адвоката, россиянин намерен обжаловать свое задержание.