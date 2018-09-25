МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Финансовый механизм ЕС для расчетов с Ираном в обход санкций США стратегически будет подрывать устойчивость доллара как резервной валюты, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев ("Единая Россия").

ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США, говорится в совместном заявлении России, Великобритании, Франции, Германии, Китая, ЕС и Ирана по итогам министерской встречи на полях ООН. Также участники встречи подтвердили, что будут защищать свои компании от вторичных санкций США за сотрудничество с Ираном.

"В краткосрочной перспективе, я предполагаю, что это мало чем грозит (США), однако это серьёзный тренд и в первую очередь тренд для европейских компаний", — сказал Гутенев РИА Новости.

Политик подчеркнул, что европейские компании, с одной стороны, несмотря на поддержку своих национальных правительств и Евросоюза в целом, "который заявляет о готовности компенсировать ущерб тем компаниям, на которые будут возложены американцами санкции за нарушение соглашения по взаимодействию с Ираном", опасаясь потери американского рынка, "предпочитает торговые отношения с Ираном "сворачивать".

"Мы понимаем, что в развитии санкционной войны США, которые вовлекают Европу, своего вассала, к санкционным мерам для Европы это очень существенно. Поэтому создание финансовой инфраструктуры, которая позволила бы выход Европы хотя бы по своим внутренним торговым операциям из долларового контура и переход на операции в евро с теми странами, торговые отношения с которыми стратегически важны (к ним я, конечно, отношу и Россию) в значительной степени стратегически будет подрывать устойчивость доллара как резервной валюты", — полагает депутат.

"Для того чтобы удержать доминирование, Америка будет вынуждена увеличивать внутреннюю ставку доходности, и это при грандиозном внутреннем долге, который превышает 21 триллион долларов, и при отрицательном внешнем торгов балансе, конечно же, будет приводить к тому, что доллар будет ослабевать. Поэтому тактически данный ход — больше сигнал о создании финансовой внутриевропейской инфраструктуры, а стратегически — это очень печальный шаг для американской и всей мировой экономики, в которой доллар является мировой резервной валютой", — заключил он.