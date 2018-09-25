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Эксперт рассказал о превосходстве российского флота над украинским

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Сентябрь 2018 (45)
(обновлено: 10:31 25.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКорабли российского флота. Архивное фотоКорабли российского флота. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российский флот может уничтожить украинские корабли и базу ВМС в Азовском море в виду его технического превосходства над ВМС Украины и соотношения профессионализма российских и украинских военных, заявил РИА Новости во вторник бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов.

Речные бронекатера Бердянск и Аккерман проекта 58150 Гюрза во время ходовых испытаний в отрытом море. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Ходові випробування двох малих артилерійських бронекатерів у відритому морі
ВМС Украины в Азовском море погибнут за считаные минуты, пишут СМИ‍

Ранее американский журнал American Conservative писал, что Российский флот может уничтожить украинские корабли и базу ВМС в Азовском море "в считанные минуты". Издание утверждает, что Украина при поддержке США планирует построить военно-морскую базу на Азовском море, чтобы дать ответ России в этом регионе. При этом те несколько кораблей, которыми располагают украинские ВМС, в случае конфликта будут быстро затоплены, а база ВМС — моментально уничтожена, отмечает автор статьи. При этом издание задается вопросом, целесообразно ли посылать на помощь Украине американский флот, учитывая, что Черное море является "исторически российским".

"То, что Украина планирует построить на Азовском море военно-морскую базу — факт, США же помогают ей в этом тем, что поставляют в этот регион средства управления и связи. Российский флот может за часы уничтожить украинские корабли и их базу в Азовском море, здесь речь идет о превосходстве военной техники и соотношения профессионализма российских и украинских военных. К тому же, наш флот имеет непосредственный боевой опыт в Сирии", — сказал Ивашов.

Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые в воскресенье прошли через Керченский пролив.

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