В Таиланде предупредили о сезонной вспышке лихорадки денге

БАНГКОК, 25 сен – РИА Новости. Сезонная вспышка лихорадки денге в Таиланде, связанная с длительным периодом сильных сезонных ливней, в этом году оказалась более серьезной, чем в 2017 году, и стала причиной смерти более 70 человек, говорится в заявлении, опубликованном на интернет-сайте министерства здравоохранения Таиланда.

"В этом году за период с января по сентябрь в стране заболели лихорадкой денге 57 129 человек, это на 50% больше, чем в тот же период 2017 года. Смертельных случаев за этот период также оказалось больше, чем в прошлом году: от лихорадки денге скончался 71 человек, и эта цифра на 30% выше, чем в прошлом году", — говорится в заявлении, которое сделал постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда доктор Четсада Чокдамронгсук на совещании по противодействию распространению инфекционных заболеваний, которое прошло в ведомстве.

Он отметил, что в сезон дождей с июня по сентябрь-октябрь, когда на территории страны в результате сезонных наводнений образуется множество временных водоемов со стоячей водой, необходимы непрерывные усилия по борьбе с увеличением популяций комаров, переносящих инфекцию, которые размножаются в таких водоемах.

"Нередко местные административные органы и органы здравоохранения проявляют недостаточное внимание к проведению соответствующих регулярных мероприятий, и это сказывается на статистике заболеваемости", — сказал он в заявлении.

Переносчиком лихорадки денге является дневной полосатый комар Aedes Aegypti, который встречается во всех тропических и субтропических зонах мира. Таиланд, как и соседние с ним страны Юго-Восточной Азии, ежегодно проводит массовые кампании по контролю популяции комаров, прежде всего – во время ежегодного сезона дождей.

Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна, прежде всего, возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет.