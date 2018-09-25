Премьер Афганистана и генсек ООН обсудили выборы и мирный процесс

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла сообщил, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях Генассамблеи ООН предстоящие выборы в стране и мирный процесс.

Генассамблея ООН проходит с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке. Основные мероприятия начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел.

"Имел честь встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях ГА ООН. Я поблагодарил его за его поддержку и внимание ООН к Афганистану. Мы обсудили политику, безопасность, предстоящие выборы, мирный процесс, гуманитарные вопросы и перспективы регионального и мирового сотрудничества", — написал премьер-министр в своем микроблоге в Twitter.

Honoured to meet UN Sec Gen @antonioguterres today at the side of the #UNGA. I thanked him for his support & UN attention to Afghanistan. We discussed political, security, upcoming elections, peace process, humanitarian issues & prospects for regional & global cooperation. pic.twitter.com/gdcqM9Z6WW — Dr. Abdullah (@afgexecutive) 25 сентября 2018 г.

Парламентские выборы запланированы в Афганистане на 20 октября — они пройдут после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории страны проводятся операции по борьбе с терроризмом.

* Террористические организации, запрещенные в России.