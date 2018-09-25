Cиловики почти 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (227)

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Украинские силовики почти 30 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 26 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 28 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 60 мин, они также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"Жертв среди мирных граждан, разрушений жилых домов и гражданской инфраструктуры на настоящий момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 488 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.