Советник главы МВД Украины обвинил власти Одессы в "латентном сепаратизме"

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк обвинил власти Одессы в "латентном сепаратизме".

"Я считаю, что сегодня в Одессе существует латентный сепаратизм в лице городской власти", — цитирует Шкиряка агентство " Укринформ ".

При этом, по его словам, в последнее время "латентный сепаратизм" распространяется не только на Одессу, но и на территорию всей Украины. "Они уже покупают телеканалы, они уже с центральных эфиров осуществляют абсолютно откровенную агитационную антигосударственную пророссийскую пропаганду. И поэтому сегодня — это угроза общая, но Одесса здесь занимает особое место", — добавил Шкиряк.

Кроме этого, советник министра внутренних дел не исключил возможной причастности представителей властей Одессы к совершению тех или иных резонансных преступлений, в том числе относительно дела Олега Михайлика.

Покушение на общественного активиста Михайлика произошло в минувшие выходные в центре Одессы, он находится в больнице с огнестрельным ранением. Советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщал, что Михайлик является главой городской организации партии "Сила людей" и неоднократно выступал против руководства мэрии. В Одессу вылетела усиленная группа правоохранителей для расследования.