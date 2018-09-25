Премьер Бельгии призвал Евросоюз к стратегическому сотрудничеству с Турцией

БРЮССЕЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель высказался за стратегическое сотрудничество Евросоюза с Турцией, назвав "нереальным" в настоящее время присоединение страны к сообществу.

"Что необходимо, это стратегическое сотрудничество", — приводит во вторник агентство Belga слова Мишеля по итогам его встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам премьера, переговоры "были гораздо более открытыми, чем я ожидал", и "необходимо активнее обсуждать ряд вопросов и лучше сотрудничать". Мишель и Эрдоган более часа обсуждали геополитическую роль Турции в регионе, борьбу с терроризмом, проблему миграции, отношения с ЕС и ситуацию с верховенством права и свободой прессы в этой стране.

"(С Турцией) необходимо вести открытое и честное обсуждение, не будучи слишком дипломатичным", — заключил по итогам переговоров бельгийский премьер.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года: Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей — массовые аресты и другие меры Анкары — и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.