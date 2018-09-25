Роскосмос застрахует риски при запуске "Союза" к МКС на 4,6 млрд рублей

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. "Роскосмос" проводит тендер на определение страховщика рисков при запуске космического корабля "Союз МС-10" к Международной космической станции, страховая сумма составляет 4,65 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Страховыми случаями, согласно документам, являются: полная гибель РКН и прерванное зажигание. Страховую компанию планируется выбрать 5 октября, начальная (максимальная) стоимость контракта — 159 миллионов рублей.

Запуск, по предварительным расчетным данным, намечен 11 октября на 11.40 мск, сообщали ранее в ЦУПе.

На корабле "Союз МС-10" к МКС отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Они проведут на орбите 187 суток. По российской программе запланировано 56 экспериментов.