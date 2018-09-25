Китай готов вместе с Россией преодолеть все помехи и сложности

ПЕКИН, 25 сен — РИА Новости. Китай и Россия способны преодолеть различного рода помехи и сложности благодаря хорошей взаимодополняемости экономик двух стран, заявил во вторник глава китайской делегации на международных торговых переговорах (министерский уровень) Фу Цзыин.

"У экономик России и Китая очень высокий уровень взаимодополняемости. Я думаю, что при личной роли лидеров двух стран мы обязательно сможем преодолеть различного рода помехи и сложности", — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос, может ли Китай компенсировать ущерб от различного рода американских ограничительных торговых мер посредством экономического сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.