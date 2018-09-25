Создатели Instagram уйдут из компании в ближайшее время

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Создатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер подали в отставку и намерены уйти из компании в ближайшие недели.

"Майк и я благодарны за последние восемь лет в Instagram и шесть лет, проведенных с командой Facebook… Сейчас мы готовы к новой части нашей жизни", — говорится в заявлении Систрома, опубликованном на сайте Instagram.

По словам Систрома, создатели сервиса планируют "отдохнуть для того, чтобы снова открыть в себе любознательность и креатив".

Газета New York Times, в свою очередь, сообщает, что глава сервиса Систром и технический директор Кригер сообщили о своем решении покинуть компанию руководящей группе Instagram и Facebook. Представители компании Facebook, владеющей сервисом Instagram, пока не прокомментировали данное решение. При этом, как пишет газета, уход из компании Систрома и Кригера ставит под вопрос будущее Instagram.

Instagram – бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, разработанное в США в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером. В 2012 году Facebook объявил о покупке сервиса за один миллиард долларов.