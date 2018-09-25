МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российский флот может уничтожить украинские корабли и базу ВМС в Азовском море "в считанные минуты", пишет американский журнал The American Conservative.
При этом издание задается вопросом, целесообразно ли посылать на помощь Украине американский флот, учитывая, что Черное море является "исторически российским".
The American Conservative напомнил, что в 2008 году Грузия, которую Вашингтон пытался превратить в противовес России в регионе, уже была разгромлена в Южной Осетии в течение 48 часов.
В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые в воскресенье прошли через Керченский пролив.