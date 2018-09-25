В СНГ заявили о планах террористов создать "халифат" в Центральной Азии

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 25 сен — РИА Новости. "Исламское государство"* хочет создать "халифат" в Центральной Азии, рассказал руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков. Об этом он заявил на совещании руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проводимом в рамках учений "Иссык-Куль — Антитеррор-2018".

По его словам, боевики также пытаются активизировать в регионе "спящие джамааты (ячейки. — Прим. ред.)".

В свою очередь, вице-премьер Киргизии Жениш Разаков отметил, что террористические угрозы в Центральной Азии и в СНГ в целом принимают долговременный характер.

"К сожалению, приходится констатировать, что террористическая угроза нашей стране, исходящая из Афганистана, усиливается. По данным наших спецслужб, члены международных террористических организаций просачиваются в страны Центральной Азии", — рассказал он.

В июне заместитель директора ФСБ России, руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Сироткин сообщил, что "Исламское государство"* несмотря на понесенные потери продолжает расползаться по всему миру и остается серьезной угрозой.

Он призвал проводить системную профилактическую работу по неприятию в обществе идеологии терроризма.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.