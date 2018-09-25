Мун Чжэ Ин передал Трампу послание от Ким Чен Ына

ТОКИО, 25 сен — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал Дональду Трампу послание от Ким Чен Ына и дал подробные разъяснения по его содержанию, сообщило во вторник агентство Киодо со ссылкой на источники в делегации Южной Кореи.

Президент Южной Кореи дал подробные разъяснения по посланию. О содержании послания не сообщается, но отмечается, что Дональд Трамп приветствовал его. На встрече с южнокорейским президентом он заявил также, что в вопросах денуклеаризации Северной Кореи "проблем горы".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении провести вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном и что она пройдет в похожем формате, как и первая, но не в Сингапуре. Трамп отметил, что в процессе подготовки новой встречи "не нужно никакой спешки" и подтвердил, что в отношениях с КНДР в последнее время удалось добиться "большого прогресса".

Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению. Тем не менее в сентябре в Вашингтоне сообщили, что готовятся назначить вторую встречу Трампа и Ким Чен Ына.