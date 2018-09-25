National Geographic воссоздал "смертельную спираль" пропавшего рейса MH370

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Канал National Geographic в рамках проекта "Осушить океаны" снял документальный фильм о последних мгновениях полета загадочно исчезнувшего лайнера Boeing-777 рейса MH370, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин, об этом сообщает Sputnik International.

Авторы передачи смоделировали возможную ситуацию, в результате которой у Boeing-777 после отклонения от маршрута закончилось горючее.

Согласно версии, первоначально у лайнера отказал правый двигатель, после чего автопилот выровнял самолет влево, чтобы компенсировать крен. Затем, через две минуты, перестал работать и левый двигатель, в результате чего Boeing вошел в "смертельную спираль" и врезался в море.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения лайнера.

По итогам многолетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, воздушное судно так и не были найдено.

تصور لاخر لحظات الطائرة الماليزية المفقودة MH370 عندما نفذ منها الوقود وحلقت بشكل لولبي لمدة ليست بالبسيطة حتى ارتطمت بالماء.. ما اتخيل شعور الركاب طول هالفترة 💔

اسم الفيلم الوثائقي Drain The Ocean pic.twitter.com/hoE3jYklqG — AlAnoud (@Noudi__s) 24 сентября 2018 г.

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