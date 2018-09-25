ЕСПЧ принял жалобу Поклонской по делу о госизмене на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской о нарушении права на справедливое судебное разбирательство на Украине, сообщил РИА Новости руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий, представляющий интересы депутата.

Ранее адвокаты Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и председателя парламента республики Владимира Константинова, обвиняемых Киевом в госизмене, подали в ЕСПЧ жалобы на нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

"Мы получили из Страсбурга ответ, в котором следует, что жалоба нашей клиентки зарегистрирована ЕСПЧ", — сказал РИА Новости Могильницкий.

Он уточнил, что в жалобе перечислены все нарушения, допущенные украинским судом и Генпрокуратурой Украины.

"ЕСПЧ проинформирован о недопуске адвокатов к материалам дела, о нежелании прокуроров признавать полномочия защитников, а также о других грубых нарушениях прав человека на защиту, в том числе на прямые нарушения столичным Печерским судом конвенции в ходе принятия решения о заочном следствии в отношении Натальи Поклонской. Мы усматриваем в этом деле явные признаки политических мотивов", — отметил адвокат.

Могильницкий уточнил, что ответа по жалобам Аксенова и Константинова адвокаты пока не получали.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что в Киеве крымских судей, прокуроров, депутатов и представителей властей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" и "госизмена".

Власти Украины уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Поклонской, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.