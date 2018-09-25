МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли "героический" переход украинского поисково-спасательного судна и морского буксира в Азовское море через Крымский мост, иронично прокомментировав соответствующий пост президента Украины Петра Порошенко в Facebook.Александр Смалийчук.
"Неуважаемый Петр Алексеевич, вы бы рискнули этими корытами перевозить продукцию своей компании ROSHEN?" — задался вопросом Альвиан Гонца.
Василий Бондаревский, в свою очередь, в шутку предположил, что ВМФ России бились "в истерике от бессильной злобы в невозможности остановить настолько мощно вооруженные боевые корабли".
"Президент Порошенко подписал указ о награждении экипажей линкора "Донбасс" и тяжёлого ракетного крейсера "Корец" отличительными знаками "За дальний поход", а также медалями "За проход под Крымским мостом", — сыронизировал Алексей Бугров.
"Орден каждому — За ПРОХОД ПОД МОСТОМ", — высказал аналогичное мнение Вениамин Кузьменко.
"Буксир затащил плавмастерскую 69 года постройки. Слава Украине!", — добавил Дмитрий Петров.
"Ржавый буксир тянет сгоревшую ПМку, есть чем гордиться, пан президент!!!", — заявил Георгий Панин.
В субботу украинское поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России, а на следующий день вошли в Азовское море. Береговая охрана ФСБ обеспечила их сопровождение.