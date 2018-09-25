"Пятерка" по Ирану вырабатывает оперативные шаги по соблюдению сделки

ООН, 25 сен — РИА Новости. Пять стран, не выходивших из соглашения по ядерной программе Ирана (РФ, Великобритания, Китай, Франция, Германия) вырабатывают оперативные шаги по соблюдению сделки с Ираном, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на полях встречи "пятерки" в ООН.

"Я ожидаю, что мы не только подтвердим политическую приверженность полному соблюдению соглашения, но и предпримем некоторые решения по оперативным шагам, которые гарантируют, что это (соблюдение соглашения — ред.) будет происходить в ближайшие месяцы", — сказала журналистам Могерини перед началом встречи пяти стран.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.