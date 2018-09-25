Роухани раскритиковал Хейли за слова о теракте в Ахвазе

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал постпреда США при ООН Никки Хейли за слова о теракте на военном параде в иранском городе Ахваз.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN ответила на обвинения Ирана о причастности США к теракту в Ахвазе и рекомендовала Роухани обратить внимание на происходящее в его стране.

"Официальный представитель США (в ООН – ред.) недавно сказала ужасное про террористическую атаку в Ахвазе и выставила иранское правительство ответственным за теракт! Что бы подумали американцы, если бы мы сказали то же самое о теракте 11 сентября?" — говорится в сообщении в Twitter Роухани.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. По последним данным, число погибших превысило 20 человек, еще более 60 получили ранения. По данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявлял, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах". В свою очередь, в вооруженных силах Ирана заявили о том, что боевики, совершившие теракт во время военного парада, связаны с США и Израилем.