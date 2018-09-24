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Британия примет сбежавших из Сирии активистов "Белых касок"

(обновлено: 23:48 24.09.2018)
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© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy Активисты из организации Белые каски в Сирии. Архивное фотоАктивисты из организации Белые каски в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy

ЛОНДОН, 24 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство готово разместить в стране участников работавшей в Сирии организации "Белые каски" и членов их семей. Соответствующее совместное заявление выпустили МИД, МВД и Министерство по международному развитию.

Эвакуация пострадавших в результате предполагаемой химатаки в Идлибе. Архивное фото
© AP Photo / DHA-Depo Photos
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"Согласно существующей программе переселения подвергающихся опасности лиц, МВД страны совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Министерством по международному развитию и Министерством жилищного строительства работает над тем, чтобы переселить (в Британию) семьи (участников "Белых касок")", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Так, глава МИД Британии Джереми Хант назвал активистов "Белых касок" героями современности.

"Их уважают за отвагу, спасение жизней, их номинировали на Нобелевскую премию мира. Мы рады, что первые "Белые каски" переселятся в Британию", — заявил министр.

Активисты из организации Белые каски в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Thaer Mohammed
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Глава МВД страны Саджид Джавид, в свою очередь, заявил, что "Белые каски" спасли тысячи жизней. 

"Я горжусь тем, что Британия принимает этих смелых людей и их семьи, дает им возможность начать жизни заново", — заявил Джавид.

В заявлении утверждается, что "Белые каски" как "организация гражданской обороны" спасла жизни более чем 115 тысяч человек.

Чем занимаются "Белые каски"

Активисты из организации Белые каски в Алеппо. Архивное фото
© AFP 2018 / Thaer Mohammed
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Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В российском МИД заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

На прошлой неделе российское посольство в Лондоне назвало "Белые каски" группой провокаторов.

Ведомство ссылается на данные из разных источников, из которых следует, что "Белые каски" аффилированы с террористами. Посольство напомнило, что активистов не раз ловили на фейковых репортажах, в том числе на постановочной "химической атаке в Идлибе".

Представитель посольства выразил сожаление, что "эта группа <…> пробавляется щедрыми пожертвованиями правительств западных стран, в том числе Великобритании".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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