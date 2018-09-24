"Мисс Украина – 2018" отреагировала на лишение титула

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Победительница конкурса красоты "Мисс Украина — 2018" Вероника Дидусенко, дисквалифицированная из-за нарушения правил конкурса, не согласна с решением организаторов конкурса, сообщается на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1".

Дидусенко назвала дискриминацией нарушенные ей требования, согласно которым участницы не должны быть замужем и иметь детей. Она также заявила организаторам, что намерена поехать на конкурс "Мисс мира" в Китае.

"Добровольно отказываться от титула Дидусенко не собирается", — говорится в статье.

При этом поездка дисквалифицированной участницы в Китай может поставить под угрозу само участие Украины в конкурсе "Мисс мира".

Дидусенко победила в финале конкурса "Мисс Украина — 2018", состоявшемся в прошлый четверг. Однако в понедельник оргкомитет лишил ее титула из-за нарушения условий состязания. Имя новой победительницы объявят 30 сентября.