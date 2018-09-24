ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Независимо от исхода выборов на Украине, никакие политики не пойдут на уступки России, заявил в понедельник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, выступая на форуме Центра анализа европейской политики.

"Сейчас Россия ждет предстоящих на Украине в марте президентских выборов и парламентских выборов следующей осенью, чтобы дождаться, к чему они приведут. Россия знает, что не получит от нынешнего правительства никаких уступок в отношении признания контролируемой ей территории, признания двух народных республик и постоянного разделения страны, а также вето на ориентацию внешней политики Украины, поэтому (Россия — ред.) готова ждать, чтобы посмотреть, что произойдет со следующим правительством", — сказал Волкер.

"Но Россия тешит себя иллюзиями, поскольку страна (Украина — ред.) изменилась настолько, что ни один политик на Украине не сможет принять этого и остаться безнаказанным. Общество достигло того, что такие позиции неприемлемы", — сказал представитель госдепартамента.