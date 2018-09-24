Трамп рассказал о формате и месте встречи с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет в похожем формате, как и первая, но в другом месте.

"Мы оба очень ждем этого (встречи — ред.)… Она будет в похожем формате, который у нас был, но, скорее всего, в другом месте. Скоро мы о ней объявим", — заявил Трамп перед встречей с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Заявление президента США транслировали американские телеканалы. Трамп отметил, что в процессе подготовки новой встречи "не нужно никакой спешки". Он подтвердил, что в отношениях с КНДР в последнее время удалось добиться "большого прогресса".

Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению. Тем не менее в сентябре в Вашингтоне сообщили, что готовятся назначить вторую встречу Трампа и Ким Чен Ына.