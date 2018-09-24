Волкер надеется встретиться с Сурковым этой осенью

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, рассчитывает, что его встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится этой осенью, хотя даты пока не назначены.

"У нас пока нет никаких дат, но мы на связи по озвученным предложениям. Надеюсь, мы встретимся этой осенью", — сказал он в понедельник РИА Новости на полях Форума Центра анализа европейской политики.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такая встреча планируется в обозримом будущем.