Сенцов стал почетным гражданином Парижа

ПАРИЖ, 24 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Олег Сенцов, осуждённый в России за терроризм, стал почетным гражданином Парижа, объявила в понедельник мэр французской столицы Анн Идальго.

"Олег Сенцов теперь почетный гражданин Парижа. Это символический акт. Акт надежды", — написала градоначальник в своём аккаунте в сети Twitter

Также Идальго сообщила, что городской совет Парижа принял это решение единогласно. "Париж всегда будет на стороне защитников личных свобод, свободы выражения и демократии", — отметила она, сопроводив сообщение хэштегом #FreeSentsov.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.