Сенцов стал почетным гражданином Парижа

ПАРИЖ, 24 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Олег Сенцов, осуждённый в России за терроризм, стал почетным гражданином Парижа, объявила в понедельник мэр французской столицы Анн Идальго.
Также Идальго сообщила, что городской совет Парижа принял это решение единогласно. "Париж всегда будет на стороне защитников личных свобод, свободы выражения и демократии", — отметила она, сопроводив сообщение хэштегом #FreeSentsov.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.