Роухани назвал условия участия в переговорах с США

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Тегеран примет решение о переговорах с США, если Вашингтон поменяет свое отношение к Тегерану, заявил президент Ирана Хасан Роухани, находящийся в Нью-Йорке для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН.
"На сегодняшний день мы не питаем каких-либо надежд в отношении поведения президента США… Если же мы однажды увидим искреннее стремление США восстановить отношения, тогда примем решение (о переговорах — ред.), тогда будет новая атмосфера", — заявил Роухани, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.
Президент назвал выход США из ядерной сделки ошибочным шагом, указав, что Вашингтон без каких-либо причин ввел санкции в отношении Ирана, угрожает и вмешивается во внутренние дела страны.
Роухани также заявил, что попытки США воспрепятствовать экспорту иранской нефти опасны.
Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
Санкции против энергетического сектора вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.