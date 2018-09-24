Белый дом опроверг слухи об отставке замгенпрокурора

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Белый дом дал понять в понедельник, что первый заместитель генпрокурора США Род Розенстайн не ушел в отставку и не был уволен, он ведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и встретится с ним в четверг.

Заявление сделано на фоне публикаций о том, что Розенстайн обсуждал отстранение Трампа от власти.

"По просьбе первого замгенпрокурора Рода Розенстайна он подробно переговорил с президентом Трампом и обсудил недавние сообщения в новостях. Поскольку президент находится на Генеральной ассамблее ООН, и его расписание плотное, они встретятся в четверг, когда президент вернется в Вашингтон", — говорится в заявлении пресс-секретаря президента Сары Сандерс.

Ранее газета New York Times сообщила, что первый заместитель генпрокурора — министра юстиции США Род Розенстайн предлагал коллегам скрытно записать слова Трампа и, сославшись на хаос в Белом доме, отстранить затем президента от власти в соответствии с Двадцать пятой поправкой к Конституции США о недееспособности президента.

В понедельник появились сообщения о том, что Розенстайн может уйти в отставку или же будет уволен. Розенстайн заявил, что не считает, что Трампа необходимо отстранить от власти.