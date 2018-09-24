В Польше заявили, что пока далеки от решения вопроса о базе США в стране

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Обсуждение вопроса о размещении американской военной базы в Польше далеко от принятия решений, заявил в понедельник РИА Новости глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Обсуждения идут. Польша действительно предложила некоторые инвестиции в инфраструктуру, чтобы сделать возможным размещение американских подразделений в Польше… Обсуждения идут, они далеки от итоговых решений", — сказал он на полях форума Центра анализа европейской политики. Чапутович отметил, что речь идет о польских инвестициях в польскую инфраструктуру.

"Мы готовы предоставить инфраструктуру. Это не значит, что мы готовы дать деньги американцам. Ничего подобного. Это просто инвестиция на территории Польши в здания и инфраструктуру", — пояснил министр.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп"). Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.