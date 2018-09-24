Moody's назвало отрасли, которые пострадают от новых пошлин США против КНР

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Новые американские пошлины на импорт из Китая объемом в 200 миллиардов долларов в год, которые вступили в силу сегодня, негативно скажутся на компаниях целого ряда секторов экономики, причём как в Китае, так и в самих США, отмечает рейтинговое агентство Moody's.

Пошлины в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов в год, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад, вступили в силу в понедельник. С 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. Китайская сторона, в свою очередь, заявила, что примет синхронные меры и введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

В Китае эффект от пошлин может распространиться за пределы затронутых ими секторов, учитывая растущую внутреннюю добавленную стоимость китайского экспорта, считает Moody's. Однако для большинства крупных компаний страны этот эффект будет не слишком явным благодаря их ориентации на внутренний рынок. При этом список затронутых отраслей в США, перечисляемых агентством, оказывается явно длиннее.

Во-первых, новые пошлины могут вызвать непредвиденные последствия для компаний США, которые импортируют промежуточные продукты из Китая. Таких компаний больше всего в строительном, транспортном, телекоммуникационном и машиностроительном секторах, а также среди производителей компьютеров и электроники, говорится в сообщении.

"Компании околосырьевых секторов и производители комплектующих изделий (в США — ред.) испытают непосредственное влияние новых тарифов", — также отмечает эксперт Moody's Элена Дуггар (Elena Duggar), чьи слова приводятся в релизе агентства. По ее словам, в первую очередь пострадают компании по производству электроники, бытовой техники, мебели и автозапчастей. Кроме того, пошлины негативно скажутся на американских ритейлерах и оптовых дистрибьюторах этих товаров из Китая.