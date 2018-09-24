Moody's назвало отрасли, которые пострадают от новых пошлин США против КНР

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Новые американские пошлины на импорт из Китая объемом в 200 миллиардов долларов в год, которые вступили в силу сегодня, негативно скажутся на компаниях целого ряда секторов экономики, причём как в Китае, так и в самих США, отмечает рейтинговое агентство Moody's.
В Китае эффект от пошлин может распространиться за пределы затронутых ими секторов, учитывая растущую внутреннюю добавленную стоимость китайского экспорта, считает Moody's. Однако для большинства крупных компаний страны этот эффект будет не слишком явным благодаря их ориентации на внутренний рынок. При этом список затронутых отраслей в США, перечисляемых агентством, оказывается явно длиннее.
"Компании околосырьевых секторов и производители комплектующих изделий (в США — ред.) испытают непосредственное влияние новых тарифов", — также отмечает эксперт Moody's Элена Дуггар (Elena Duggar), чьи слова приводятся в релизе агентства. По ее словам, в первую очередь пострадают компании по производству электроники, бытовой техники, мебели и автозапчастей. Кроме того, пошлины негативно скажутся на американских ритейлерах и оптовых дистрибьюторах этих товаров из Китая.