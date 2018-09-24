Депутаты Рады просят Порошенко отчитаться о возможных злоупотреблениях

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и еще 39 депутатов Верховной рады подписали письмо президенту страны Петру Порошенко с требованиях отчитаться о своих возможных злоупотреблениях, сообщил в понедельник внефракционный депутат Виктор Чумак.

"Обращаемся к Вам с требованием выйти на пресс-конференцию или устроить открытую встречу с нами для предоставления публичных и документально обоснованных комментариев относительно многочисленных фактов коррупции и злоупотреблений властью, которые получили широкую огласку на Украине и за границей", — говорится в письме, фотокопию которого опубликовал Чумак на своей странице в Facebook.

В частности, депутаты просят президента опровергнуть или подтвердить информацию о якобы наличии у него незадекларированного имущества и средств, о злоупотреблении властью при проведении тендеров для нужд армии, подкупе депутатов, взяточничестве, незаконном захвате земель, а также якобы систематическом нарушении конституции.

Ранее немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В материалах, опубликованных газетой, упоминается, в частности, и Порошенко.

Согласно публикации Sueddeutsche Zeitung, Порошенко в 2014 году якобы организовал деятельность офшорной компании на Виргинских островах для передачи своего бизнеса в доверительное управление. Президент заявлял, что будет рад любому расследованию офшорной деятельности и не имеет никаких скрытых счетов. Он пояснил, что создал офшор для передачи своей компании в управление "слепому трасту", по украинским законам иначе такую процедуру провести невозможно.

Также украинский телеканал "1+1" ранее заявлял со ссылкой на источники, что Порошенко, владеющий в России кондитерской фабрикой Roshen в Липецке, имеет еще "тайные активы" – это завод по производству крахмала в Липецкой области и фирму "Лакигрей", занимающуюся выращиванием зерна. Якобы в 2015 году эти предприятия принесли Порошенко 700 тысяч долларов. Неназванный источник телеканала в холдинге "Укрпроминвест-Агро" подтвердил сведения об этих активах и пояснил, что крахмальный завод переоформлен на офшорную компанию, связанную с Порошенко. В администрации президента Украины, а также в "Укрпроминвест-Агро" опровергли эту информацию.

В апреле 2018 года адвокат, экс-заместитель украинского генпрокурора Ренат Кузьмин заявлял, что суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против Порошенко по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов.